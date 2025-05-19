«Русская филармония» представляет концерт “Штраус-гала. Сказки Венского леса”

«Русская филармония» представляет концерт “Штраус-гала. Сказки Венского леса”
Фото: пресс-служба

30 мая в Доме Музыки зрителей ждут чарующие вальсы и зажигательные, польки в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония" и солистки Большого театра России Дарьи Зыковой.

Иоганн Штраус – сын, титулованный "король вальса", создатель таких шедевров венской классической оперетты, как "Летучая мышь" и "Цыганский барон", автор множества вальсов, полек, галопов и маршей. В концерте прозвучат самые известные его вальсы "Сказки венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса", "Кайзер-вальс", польки "Трик-трак", "Пиццикато", "На охоте", "Гром и молния". Перу Иоганна Штрауса – отца принадлежит легендарный "Марш Радецкого". Его музыкальный талант продолжил свое пышное цветение в трех сыновьях.

Отец был еще в зените славы, когда Иоганн-младший осмелился на творческое соперничество и дебют молодого артиста превратился в его триумф. Оркестр Штрауса-сына хотели слушать везде – в Вене, Париже, Нью-Йорке, Петербурге, Берлине. Красота и бесконечное разнообразие мелодий, изобретательность, остроумие его танцевальных пьес неотразимо воздействовали на любую публику – от жителей городских окраин до знаменитых музыкантов мира.

Два брата Йозеф и Эдуард Штраус также продолжили семейную музыкальную традицию. В соавторстве именно с Йозефом появилась популярнейшая Полька-пиццикато. Более 500 произведений оставил старший из братьев Иоганн, примерно по 300 принадлежит Йозефу и Эдуарду.

В концерте принимает участие ведущая солистка Большого театра России Дарья Зыкова. Она обладает уникальным колоратурным сопрано, голосом огромного диапазона, который может быть звонким и ярким, или чарующим и чувственным в зависимости от исполняемого произведения. Ей подвластны сложнейшие оперные партии, и в то же время в ее репертуаре разнообразные современные хиты.

Где: Московский международный дом музыки
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Когда: 30 мая, 19:00

Разрешено для детей старше 6 лет (категория 6+)

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