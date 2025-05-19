Стартовал прием заявок на ежегодную Национальную премию для журналистов «ФИНКОР»

Премия "ФИНКОР" была учреждена в 2022 году Комплексом экономической политики города Москвы совместно с Министерством финансов Российской Федерации. Ее цель – определить лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов в стране.

"Финансы и экономика – основа стабильного развития общества и государства. Быть в курсе происходящего необходимо не только профильным специалистам, но и всем гражданам нашей страны. Журналистика служит мостом между миром финансов и широкой общественностью. Умение рассказать о сложных темах доступным языком требует большого мастерства и знаний. Уже стало традицией награждать авторов лучших журналистских работ в сфере экономики и финансов на площадке Московского финансового форума. Уверена, что и в этом году мы откроем новые имена и отметим профессионалов, лучших в своем деле", – отметила первый заместитель Министра финансов РФ Ирина Окладникова.

В этом году премия проходит в четвертый раз. К участию в ней приглашаются редакции российских средств массовой информации, в том числе радио и телевидения, авторские коллективы и отдельные публицисты: профессиональные журналисты, представители интернет-СМИ, авторы телеграм-каналов и блогеры, освещающие темы экономики и финансов, а также студенты профильных факультетов российских вузов.

"Экономическая и финансовая информация является одной из самых востребованных в современном мире. Постоянно меняющаяся ситуация в российской и международной экономике требует от журналистов кропотливой работы с цифрами и фактами, умения понятно подавать сложную информацию и оперативно доносить ее до читателей. Премия "Финкор" способствует выявлению лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов и повышению интереса к этим темам со стороны журналистов. За время проведения премии число поданных работ увеличилось почти в четыре раза – с более чем 200 заявок в 2022-м до почти 800 в прошлом году", – рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Для участия в премии необходимо представить статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкастов и радиопередач и другие журналистские материалы, а также публицистические проекты, опубликованные в печати или в онлайн-изданиях, размещенные в сети Интернет, в мессенджере "Телеграм", на радио или ТВ в период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года.

Прием заявок продлится до 10 августа. Церемония награждения лауреатов состоится осенью в рамках IX Московского финансового форума в "Манеже".