Выяснилось, что будут делать артисты в праздничные дни

Новый года наступит уже через несколько дней, поэтому Life.ru решил спросить у российских звезд, где они встретят этот волшебный праздник.

Шоумен Гавриил Гордеев рассказал душераздирающую историю: якобы после съемок в комедии "Zомбоящик" ему не заплатили гонорар и вместе с семьей он вынужден уехать на Новый год в Пермь в плацкартном вагоне.

Резидент "Камеди Клаб" Иван Пышненко признался, что встретит Новый год в Таиланде. Своих поклонников он призвал остаться в Москве - ведь на пляжах и так не протолкнуться.



Красавица Екатерина Варнава призналась, что очень любит русские новогодние обычаи, обожает наряжать елку, смотреть "Иронию судьбы" по телевизору и, конечно же, готовить оливье. При этом телеведущая считает, что совершенно не важно, где именно эти обычаи соблюдать, поэтому улетает на праздники в Америку.

Выдающаяся звезда Ольга Бузова в новогодние праздники будет работать - радовать своих поклонников. Новогоднюю ночь Оля встретит с любимым человеком - своей сестрой. "Чему я очень рада, так как из-за плотного графика крайне редко удается провести с ней время," - рассказала Бузова.

Актер Стас Ярушин признался, что хотел встретить год Желтой Собаки с однокурсниками в общаге, но вовремя вспомнил, что ему уже 36 лет, и решил улететь в Сочи на пару дней.

Дмитрий Кожома с семьей арендует на Новый год загородный дом, потом поедет с супругой на шопинг в Милан, а затем отправится погреться в Таиланд на остров Пханган. Все это реально дешевле, чем отдых в Сочи, уверяет актер.

Скромные планы на Новый год у Александра Реввы - праздник он встретит дома, с семьей. "В начале января уеду кататься на лыжах в свой родной город. С недавних пор я так называю Куршевель," - добавил он.