Полуголая Канделаки дала новогодний совет

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Популярная телеведущая и генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сделала новогодний сюрприз для своих поклонников: на страничке в Instagram она разместила сногсшибательное поздравление с наступающим годом.
На фотографии сексапильная брюнетка сидит на высоком табурете в эффектном красном боди, подчеркивающем ее красивую фигуру.
Само поздравление по контрасту со снимком получилось неожиданно серьезным. В новом году Тина пожелала всем пестовать и развивать эмоциональный интеллект и помнить, что впереди ждет время новых открытий, искусственного интеллекта и роботизации. Звезда также пожелала своим поклонникам оставаться в хорошей физической форме. Безусловно, подписчики Тины в этом деле смело могут брать пример с нее.
Поздравление вызвало бурю положительных эмоций у комментаторов. "Вы пример для подражания", "Нет слов, это бомба! Вы крутая!", "Огонь!" - так восторженно оценили смелое фото подписчики блога Канделаки (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
1,6 миллиона читателей под конец года в #instagram .. Спасибо всем подписчикам. Мне кажется, я заряжаю вас оптимизмом и верой в то, что мы вершители своих судеб! Впереди очень интересное время. Время новых открытий, искусственного интеллекта, роботизации и многого другого, что кардинально изменит мир, в котором мы родились. Пестуйте и развивайте свой эмоциональный интеллект, он вам очень пригодится в мире будущего. Как и хорошая физическая форма! Всех с Наступающим!😜🌲#вашмозгвашетело
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