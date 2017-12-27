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Полуголая Канделаки дала новогодний совет

Тина Канделаки. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Звезда показала себя в неожиданном ракурсе

Популярная телеведущая и генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сделала новогодний сюрприз для своих поклонников: на страничке в Instagram она разместила сногсшибательное поздравление с наступающим годом. 

На фотографии сексапильная брюнетка сидит на высоком табурете в эффектном красном боди, подчеркивающем ее красивую фигуру.

Само поздравление по контрасту со снимком получилось неожиданно серьезным. В новом году Тина пожелала всем пестовать и развивать эмоциональный интеллект и помнить, что впереди ждет время новых открытий, искусственного интеллекта и роботизации. Звезда также пожелала своим поклонникам оставаться в хорошей физической форме. Безусловно, подписчики Тины в этом деле смело могут брать пример с нее.

Поздравление вызвало бурю положительных эмоций у комментаторов. "Вы пример для подражания", "Нет слов, это бомба! Вы крутая!", "Огонь!" - так восторженно оценили смелое фото подписчики блога Канделаки (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

1,6 миллиона читателей под конец года в #instagram .. Спасибо всем подписчикам. Мне кажется, я заряжаю вас оптимизмом и верой в то, что мы вершители своих судеб! Впереди очень интересное время. Время новых открытий, искусственного интеллекта, роботизации и многого другого, что кардинально изменит мир, в котором мы родились. Пестуйте и развивайте свой эмоциональный интеллект, он вам очень пригодится в мире будущего. Как и хорошая физическая форма! Всех с Наступающим!😜🌲#вашмозгвашетело

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Всего за час фотография набрала свыше 25 тыс. лайков.

Валентина МАЙОРОВА
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