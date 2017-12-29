Популярный в прошлом артист рассказал о нравах "звезды" и ее коллег по цеху

Певец Данко раскритиковал звезд шоу-бизнеса за нежелание помогать своим коллегам в тяжелых жизненных ситуациях. В 2014 году у Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко, родилась дочь Агата. Врачи поставили ей диагноз ДЦП. С тех пор все средства, заработанные певцом, уходят на ее лечение.

Артист подчеркнул, что в современном шоу-бизнесе мало кто протягивает руку помощи. Данко утверждает, что во времена своей славы он тепло общался с Ольгой Бузовой, Жанной Фриске и Филиппом Киркоровым, но сейчас они отвернулись от него и прекратили дружить, передает "Собеседник".

"Как-то раз приехал на тусовку, тогда я уже слетел со всех чартов, меня не впускали. Смотрю, Жанна в випе стоит, я ей говорю: "Привет, Жанна, скажи, что я с тобой". Она отвернулась и дальше продолжила веселиться. Для меня это тогда такой удар был", - с грустью признался певец.

Досталось и благотворительным фондам, которые, по его словам, занимаются только пиаром.

"Все только меня используют, а помочь никто не может и не хочет. Никто не просит денег же, фото хоть разместили бы, миллионы подписчиков у многих", - сказал артист.

При этом Данко подчеркнул, что никогда не просил никого помочь ему финансами.

"Когда только родилась Агата, помогал Андрей Ковалев, он оплачивал нам массаж. Больше помощи ни от кого никогда не поступало. Я и не прошу у кого-то дать денег или что-то еще", - добавил он.

В заключение Александр поблагодарил бывшего супруга Ольги Бузовой полузащитника футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Тарасова, который дал ему деньги на лечение Агаты.