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Молодую жену Краско обвинили в измене

Наталья Шевель, Иван Краско. Фото: instagram.com/natalia_krasko
Кажется, зашатался еще один неравный звездный брак

Новый год только начался, а СМИ уже активно обсуждают новый скандал в мире российского шоу-бизнеса. Молодую жену актера Ивана Краско обвинили в том, что она изменяет своему 87-летнему мужу.

На портале Super появился ролик с неким Александром, который признался в связи с 27-летней Натальей Краско. По словам мужчины, они познакомились в июле 2017 года. "Мы стали с ней встречаться, она читала мне свои стихи", - вспоминает он.

Александр рассказал, что недавно он участвовал в съемках телепередачи, где ведущие пытались помочь ему разобраться в его взаимоотношениях с Натальей. По его словам, инициатором съемок программы стал господин Смородинов, который является директором Ивана Краско. Во время съемок передачи представитель актера повел себя неадекватно: стал оскорблять Александра и даже распускать руки. "Я тоже ему отпор дал, все как положено", - признался Александр.

По словам мужчины, Смородинов прекрасно знал об отношениях Саши и Наташи, а повел себя так только для того, чтобы Иван Иванович не выгнал его с работы.

"Но ничего не поменялось, между мной и Натальей как были чувства, так и есть", - горячо заявил Александр. В конце видеозаписи мужчина признался, что у него есть, были и будут отношения с Наташей и свои чувства он никуда деть не может.

Валентина МАЙОРОВА
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