Догилева вернулась из психушки другим человеком

Актриса рассказала, почему слетела с катушек и кто повернул ее жизнь на новые рельсы

Известная актриса театра и кино Татьяна Догилева откровенно рассказала о взлетах и падениях своей судьбы.

В программе "Моя правда. Татьяна Догилева" на "Пятом канале" она раскрыла телезрителям много такого, чего никто не знал.

Татьяна призналась, что ее первой любовью стал однокурсник Юрий Стоянов. Догилева считала себя недостаточно симпатичной для красавца Стоянова, но он выбрал именно ее. "Очень искренняя, страстная такая", - так тепло вспоминает Догилеву Стоянов.

Сумасшедший роман между молодыми людьми привел к тому, что Татьяна стала хуже учиться, и тогда она приняла волевое решение бросить Юрия и сосредоточиться на актерском мастерстве. Стоянов через полгода после расставания женился, но, увы, не на Догилевой. Артистка стала лучшей студенткой на курсе, но продолжала помнить свою первую любовь и все свои последующие увлечения сравнивала с ним.

Первый брак Догилевой продлился совсем недолго - всего 3 месяца. Во второй раз Татьяна вышла замуж за сценариста Михаила Мишина, который ради брака с артисткой оставил свою жену. В 38 лет Татьяна родила дочь Катю. Малышка была очень болезненной, ее воспитание потребовало от родителей много сил. В какой-то момент Догилева бросила все и убежала на необитаемый остров - приняла участие в съемках популярного реалити-шоу.

Программа стала триумфальным возвращением актрисы: после шоу ее снова стали активно приглашать сниматься, и Татьяна погрузилась в работу. К сожалению, вместе с популярностью вернулись и проблемы: Догилева стала меньше внимания уделять мужу, и в итоге пара развелась после 18 лет брака.

После разрыва артистка решилась на смелый эксперимент: она сделала пластическую операцию. Преображение было таким радикальным, что многие знакомые просто перестали узнавать ее. Однако новое лицо принесло Татьяне новую роль - в ситкоме "Люба, дети и завод". Но и здесь актрису ждали новые трудности. Сумасшедший рабочий график привел к тому, что она оказалась на грани нервного срыва. Помогли подруги: они нашли хороших врачей и положили Догилеву в психиатрическую клинику. Татьяна провела в больнице месяц и признается, что это ее спасло.

В феврале любимой миллионами россиян актрисе исполнится 61 год. Сейчас Догилева снимается очень редко и только за большие деньги.

