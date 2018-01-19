Шура откупился от вшей

В Кургане певца решили проверить на педикулез

И он успешно прошел осмотр "в связи с отсутствием волос во всех местах". Но перед этим пытался отвертеться от процедуры.

Курьезное видео о том, как это было, Шура опубликовал в Сети. На нем артист и бабушки, которые тоже лечатся в курганском центре Илизарова, ожидая процедуры в коридоре, хором распевают "Ой, цветет калина...".

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Янв 18, 2018 at 8:16 PST

Хоть певец и полностью лысый, врач все же пригласил его пройти в кабинет. "Педикулез не только на голове бывает", - строго пояснил он. "Придется откупаться от осмотра шоколадками", - сказал Шура.

Подписчики страницы артиста в Instagram оценили его юмор. "Санька, ну молодец, настроение поднял!", " Какой вы светлый и добрый!.. Такой позитив от вас", "Позитивнейший человек!.. Посмеялась от души… Вы просто бомбический", - написали одни.

А был и такой, кто предложил: "Саша, может, в президенты? Вон как отделение раскачал - и страну поднять сможешь!".

Шура попал на лечение в эту клинику 9 января, напоминает URA.RU. На следующий день ему сделали сложную операцию на тазобедренном суставе.

Когда певец отошел от наркоза, то, по его собственному признанию, "лез на стену" от боли. При этом артист безмерно благодарен докторам. Они "успешно провели операцию по эндопротезированию и исполнили его мечту - быть здоровым и не хромать", написал он в соцсети.

И уже меньше чем через неделю Шура основал в клинике музыкальную группу с " девочками-припевочками".