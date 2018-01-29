Дмитрий Маликов признал сына

Музыкант подтвердил свое второе отцовство

Слухи о том, что в чете Маликовых случилось пополнение, не утихали все выходные. Сам исполнитель все это время уклонялся от прямого ответа на вопрос, действительно ли он снова стал отцом. А сегодня Маликов расставил все точки над i.

В свой 48-й день рождения он выложил в Instagram видео, в котором подвел итоги минувшего года. Сказал он и несколько слов о своей активности в соцсетях.

"И пусть я порой выгляжу нелепо и смешно, зато живу 18-м годом. Я просто не хочу ехать на полудохлой кобыле стареющего ретроисполнителя, паразитирующего на своих старых достижениях. Спасибо, что принимаете меня таким. Мне надо идти вперед", - заявил певец.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 28, 2018 at 1:04 PST

Но настоящим сюрпризом для пользователей стал комментарий музыканта. "Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно: рождение сына! А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив!" - сообщил он.

"Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня поддерживают и вдохновляют!" - добавил счастливый отец.

Родителями Дмитрий Маликов и его жена Елена стали в пятницу, 26 января. Ребенок рожден суррогатной мамой.

По информации сайта "Комсомольская правда", мальчик появился на свет в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга, где в данный момент находится и сам музыкант.