Гузеева убирает соперниц

Известная телеведущая беспощадно расправляется с "двойниками"

Судя по всему, ведущая шоу "Давай поженимся!" устала в одиночку отбиваться от мошенников, которые от ее имени ведут в интернете переписку с пользователями. На своей странице в соцсети Лариса Гузеева опубликовала видео, в котором появилась с табличкой в руках.

На ней был указан ее настоящий и единственный адрес в сети Facebook. "Все остальные - фейки. Не хочу, чтобы из вас делали дураков", - предупредила актриса в Instagram.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Янв 29, 2018 at 6:40 PST

Также она "сдала" самую буйную, по ее определению, страницу, на которую подписаны 365 тысяч человек, и среди них есть даже Филипп Киркоров. "Она отвечает за меня, пишет какие-то, глупости, несуразности. Мне просто стыдно", - пожаловалась Гузеева на "обидчицу".

В конце видеопослания она обратилась за помощью ко всем неравнодушным. Знаменитость попросила всех дружно пожаловаться на лже-Гузееву, чтобы ее аккаунт заблокировали.

Судя по дальнейшим комментариям, поход против мошенницы завершился победой. "Я не нашла ту страницу, наверное её уже заблокировали", «Хотела пожаловаться на тот аккаунт, а его уже заблокировали", "Все… Ее больше нет", - откликнулись подписчики.