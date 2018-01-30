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Житель Украины назвал себя в честь Аллегровой

Ирина Аллегрова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Украинец оригинально выразил свое почтение к российской певице

Житель черкасского села Почапинцы сменил свою фамилию и стал Аллегровым. Об этом сообщило местное издание "Вести Черкащины". Свой поступок, толкнувший на поход в загс, мужчина по имени Иван объяснил любовью к главной императрице российской эстрады. "Не исключено, - впрочем, предположило издание, - что в следующем году он захочет стать Лопесом".

Поглумились над ним и земляки. Нашлись среди них и такие, кто в шуточной форме обвинил однофамильца знаменитости в измене родине.

Напомним, Ирина Аллегрова - одна из немногих российских звезд, кому разрешен въезд в Незалежную несмотря на ее поездки в Крым. 

Денис ЗВЯГИН
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