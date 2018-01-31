Вере Глаголевой исполнилось бы 62 года
Народной артистке России Вере Глаголевой 31 января исполнилось бы 62 года. Актриса ушла из жизни 16 августа прошлого года. Дочь Глаголевой, Анна Нахапетова, опубликовала фотографию мамы и написала в своем микроблоге Instagram: "Сегодня совершенно особый день...С Днём Рождения, наша любовь... "
В своих комментариях к снимку поклонники актрисы не скупились на добрые слова. "С днем рождения, Великая и в тоже время скромная и невероятно талантливая!", "Она всегда была красивой, хрупкой и очень сильной!", "С днём рождения! Светлая память", "Талантище!Помним...", - написали они (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Вера Витальевна Глаголева родилась в Москве в семье педагогов. В кино она попала случайно - будущая звезда зашла на киностудию "Мосфильм", где шли съемки фильма "На край света…". Один из участников съемочной группы заметил Веру и предложил ей попробоваться на роль Симы. Так у Глаголевой, никогда не учившейся актерскому мастерству, начался роман с кинематографом.
На 1980-е пришелся расцвет актерской карьеры Глаголевой. Актриса сыграла в десятках фильмов: "Не стреляйте в белых лебедей", "Звездопад", "Торпедоносец". Всенародная слава обрушилась на Глаголеву после премьеры фильма "Выйти замуж за капитана". За роль журналистки Елены журнал "Советский экран" назвал ее лучшей актрисой года.
При этом все героини, сыгранные Глаголевой, - положительные. Критики отмечали, что отрицательных персонажей актрисе не предлагали, потому что ее внешность абсолютно не подходит под образ стервы. Вера Глаголева сыграла более 40 ролей, а в 1990-е гг. начала карьеру кинорежиссера.
Глаголева дважды была замужем. В браке с режиссером Родионом Нахапетовым актриса родила дочерей Анну и Марию.
После развода с первым мужем Глаголева вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шубского и родила дочь Анастасию.
В 1996 г. Вере Глаголевой было присвоено звание заслуженной артистки России, а в 2011-м киноактриса стала народной артисткой РФ.
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