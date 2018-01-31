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Вере Глаголевой исполнилось бы 62 года

Вера Глаголева с дочкой Анастасией. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press
Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press Дмитрий Медведев и Вера Глаголева. Фото: kremlin.ru
Сегодня - день рождения знаменитой актрисы

Народной артистке России Вере Глаголевой 31 января исполнилось бы 62 года. Актриса ушла из жизни 16 августа прошлого года. Дочь Глаголевой, Анна Нахапетова, опубликовала фотографию мамы и написала в своем микроблоге Instagram: "Сегодня совершенно особый день...С Днём Рождения, наша любовь... "

В своих комментариях к снимку поклонники актрисы не скупились на добрые слова. "С днем рождения, Великая и в тоже время скромная и невероятно талантливая!", "Она всегда была красивой, хрупкой и очень сильной!", "С днём рождения! Светлая память", "Талантище!Помним...", - написали они (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press

Вера Витальевна Глаголева родилась в Москве в семье педагогов. В кино она попала случайно - будущая звезда зашла на киностудию "Мосфильм", где шли съемки фильма "На край света…". Один из участников съемочной группы заметил Веру и предложил ей попробоваться на роль Симы. Так у Глаголевой, никогда не учившейся актерскому мастерству, начался роман с кинематографом.

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press

На 1980-е пришелся расцвет актерской карьеры Глаголевой. Актриса сыграла в десятках фильмов: "Не стреляйте в белых лебедей", "Звездопад", "Торпедоносец". Всенародная слава обрушилась на Глаголеву после премьеры фильма "Выйти замуж за капитана". За роль журналистки Елены журнал "Советский экран" назвал ее лучшей актрисой года.

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press

При этом все героини, сыгранные Глаголевой, - положительные. Критики отмечали, что отрицательных персонажей актрисе не предлагали, потому что ее внешность абсолютно не подходит под образ стервы. Вера Глаголева сыграла более 40 ролей, а в 1990-е гг. начала карьеру кинорежиссера.

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press

Глаголева дважды была замужем. В браке с режиссером Родионом Нахапетовым актриса родила дочерей Анну и Марию.

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press

После развода с первым мужем Глаголева вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шубского и родила дочь Анастасию.

Вера Глаголева с дочкой Анастасией. Фото: GLOBAL LOOK press

В 1996 г. Вере Глаголевой было присвоено звание заслуженной артистки России, а в 2011-м киноактриса стала народной артисткой РФ. 

Дмитрий Медведев и Вера Глаголева. Фото: kremlin.ru




Валентина МАЙОРОВА
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