Алексей Панин играет со смертью
Алексей Панин опубликовал в своем Instagram селфи, снабдив его подписью "Какая же у меня пропитая рожа!".
Пользователи сети тут же стали успокаивать самокритичного актера, оставляя комментарии в духе "не наговаривай на себя, нам со стороны виднее" и "зато ты человек хороший".
А несколькими часами ранее скандальный актер выложил провокационную запись скоростной езды на своем "бумере" по площади Гагарина в Москве. Держась правой рукой за руль, он со словами "Взлетаем!" высунул левую из окна, снимая происходящее на смартфон. В какой-то момент на полной скорости он показал всем язык и бросил руль.
Подписчики пожелали ему мягкой посадки, заметив все же, что гонять на такой скорости, да еще и по обледенелой дороге опасно для жизни не только собственной, но и окружающих.
Судя по информации Федеральной службы судебных приставов, выложенной на официальном сайте ведомства, актеру не привыкать нарушать правила дорожного движения. Список его долгов перед ГИБДД кажется бесконечным. В общей сложности он должен выплатить порядка четверти миллиона рублей.
Остается только надеяться, что когда в машине рядом с ним находится его дочка, он не позволяет себе опасных экспериментов со скоростью.
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