Актер испытывает терпение инспекторов ГИБДД

Алексей Панин опубликовал в своем Instagram селфи, снабдив его подписью "Какая же у меня пропитая рожа!".

Пользователи сети тут же стали успокаивать самокритичного актера, оставляя комментарии в духе "не наговаривай на себя, нам со стороны виднее" и "зато ты человек хороший".

А несколькими часами ранее скандальный актер выложил провокационную запись скоростной езды на своем "бумере" по площади Гагарина в Москве. Держась правой рукой за руль, он со словами "Взлетаем!" высунул левую из окна, снимая происходящее на смартфон. В какой-то момент на полной скорости он показал всем язык и бросил руль.

Подписчики пожелали ему мягкой посадки, заметив все же, что гонять на такой скорости, да еще и по обледенелой дороге опасно для жизни не только собственной, но и окружающих.

Судя по информации Федеральной службы судебных приставов, выложенной на официальном сайте ведомства, актеру не привыкать нарушать правила дорожного движения. Список его долгов перед ГИБДД кажется бесконечным. В общей сложности он должен выплатить порядка четверти миллиона рублей.

Остается только надеяться, что когда в машине рядом с ним находится его дочка, он не позволяет себе опасных экспериментов со скоростью.