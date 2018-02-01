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Шурыгина вернет себе девственность

Диана Шурыгина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
После бурной половой жизни девушка решила начать все сначала и первом делом обратилась к хирургу

Скандальная звезда отечественных ток-шоу, получившая славу из-за неоднозначной истории изнасилования, Диана Шурыгина захотела прибегнуть к гименопластике. Об этом заявил телеведущий "Прямого эфира" Андрей Малахов.

Во время очередного выпуска телепередачи с участием Шурыгиной был показан видеосюжет, в котором девушка консультируется у пластического хирурга. Пока шла запись этой беседы, остальные участники ток-шоу с трудом сдерживали улыбки и смех. Кто-то все же не удержался и прокричал: "Это просто смешно!"

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Когда хирург назвал стоимость операции - 40 тыс. руб., Шурыгина озвучила свое решение: "В принципе, я готова".

Можно не сомневаться, что деньги у вставшей на путь исправления героини ток-шоу найдутся, учитывая ее астрономические гонорары за съемки. На днях бывший сотрудник "Первого канала" заявил, что по контракту семья Шурыгиных получает за один эфир порядка 1 млн руб., писала "Экспресс-газета".

Однако в Сети решение девушки поддержки не встретило. Многие не поняли мотивы этого поступка.

"Это имело бы смысл, если бы ее муж, ее родители и вся страна не знали бы, что она *** (ветреная девушка)", - заметил один из пользователей, которого многие поддержали.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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