Друзья покупают бывшей телезвезде продукты

Дана Борисова пытается наладить свою жизнь, которую сама же едва не пустила под откос. Пока ей это удается с большим трудом.

Телеведущая живет в квартире, которую ей нашел Андрей Малахов. Друзья помогают ее оплачивать, а также покупают звездной блондинке продукты. Былых доходов у нее нет, поэтому она крутится как может. Например, выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в элитном ЖК "Золотые ключи", где она живет по соседству с Гариком Мартиросяном, Тимати, Еленой Воробей. Чтобы удержаться на плаву, Дана Борисова готова продать свои шубы. "Отдам за копейки", - пообещала она в программе "Ты не поверишь!".

Дане 41 год, и она утверждает, что хочет как можно быстрее избавиться от всего, связанного с ее прошлым.

Дана Борисова прошла курс лечения от наркозависимости в клинике Таиланда. Сейчас она пытается вернуть в свою жизнь 10-летнюю дочку, которую забрал ее отец.

