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София Ротару сказочно помолодела

София Ротару. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица предпочитает засыпать не одна

Назвать разменявшую восьмой десяток Софию Ротару старушкой язык не повернется. Опубликованное ею фото с отдыха на Мальдивах лишний раз это доказало. На нем она в длинной синей юбке, в прозрачной белой тунике, сквозь которую просвечивает яркий верх ее купальника, и больших солнцезащитных очках. 

Подписчики не поскупились на комплименты, назвав звезду эстрады "красотулей", "шикарной богиней", "очаровательной". 

В последнее время внешность Ротару у многих вызывает недоумение: разве можно выглядеть на двадцать-тридцать  лет моложе? Некоторые даже называют ее ведьмой. 

Душевного тепла и любви всем! ❤️

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

По словам же певицы, рецепт ее вечной молодости предельно прост. "Регулярно занимаюсь на тренажерах. Люблю подолгу гулять, три-четыре раза в год посещаю сеансы массажа, а если необходимо, сажусь на диету", - цитирует Ротару печатное издание "Откровения звезд". 

По информации журнала, дважды в год "хуторянка" приводит себя в порядок в зарубежных велнес-клиниках, а на сон грядущий старается слушать классическую музыку. По ее мнению, "компания" Моцарта или Вивальди помогает нервной системе расслабиться.

"Даже за 4-5 часов сна успеваешь не только выспаться, но и как следует отдохнуть", - рассказала певица.

Впрочем, злопыхатели подвергают ее слова сомнениям. Они утверждают, что София Михайловна частый гость пластических хирургов. По их наблюдениям, ее молодость держится на "трех китах": блефаропластике, уколах ботокса и круговой подтяжке лица и шеи. А некоторые считают, что она попробовала и инъекции стволовых клеток. 

Денис ЗВЯГИН
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