Кумир миллионов изменял супруге и бил ее

Единственный официальный брак певца с мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебеневой продлился 18 лет. Хотя Серов называл ее своим вдохновением и посвящал ей песни, сохранить хорошие отношения после развода им не удалось. Он обвинял ее во всех смертных грехах, включая алкогольную зависимость, измены и даже воровство. И вот слово взяла сама Елена Серова, рассказав о том аде, в котором жила.

По словам женщины, их светлые и наполненные любовью отношения "сломались" после рождения дочери Мишель. Муж начал изменять."После очередной его измены я не выдержала и заявила, что развожусь с ним. Он сказал: "Ради бога, только дочь ты не увидишь никогда". Зная о его связях и деньгах, я могла вполне допустить это. И все, я закрыла свой рот. Я очень люблю свою дочь. Я не смогла бы без нее", – призналась она в программе "Судьба человека", цитирует Teleprogramma.pro.

Поведала женщина и о других темных сторонах бывшего мужа. В частности, о его рукоприкладстве, во время которого он однажды сломал ей нос. "Первое, что я ощутила – страшный удар в голову. А потом второй, третий, седьмой... Я только закрывалась руками, потому что было больно везде. Все было в крови..." – сказанное никак не вяжется с образом романтического певца, исполнившего гимн всех влюбленных "Я люблю тебя до слез".

Она подала на развод, но не стала обращаться в полицию. Боялась, что бывший муж может использовать дочь в качестве оружия против нее. К тому же он согласился взять на себя все расходы по реабилитации.

Удивительно, но домашнее насилие никак не повлияло на ее чувства к певцу. "Я развелась с ним, чтобы выжить и не сойти с ума. Но я не сказала, что перестала любить", – заявила она.