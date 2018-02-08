Актриса боится обречь любимого мужчину на страдания

Готовящаяся отмечать 40-летие Любовь Толкалина подвела промежуточные итоги своей жизни.

"Раньше думала, что после 23 лет нет смысла жить. Сейчас совсем не хотела быть молодой", – призналась она.



В интервью изданию "Антенна-Телесемь" актриса рассказала, что после рождения дочери стала иначе видеть мир. Маше уже 16 лет. Толкалина сожалеет, что уделяла ребенку недостаточно много времени. "Ошибкой было то, что я Машку не брала с собой на съемки, оставляя с няней читать книжки. Надо было таскать ее везде, не боясь никаких сложностей. Надо было не расставаться, а показывать все самое прекрасное, что есть в тебе. Сейчас пока она подросток, говорят, что в этом возрасте еще можно что-то восполнить", – цитирует ее издание.

Коснулась она и союза с режиссером Егором Кончаловским. О разрыве они сообщили в 2017 г., хотя фактически их отношения исчерпали себя восемью годами раньше. "Большая разница в возрасте, воспитании, образовании. Мы из разных социальных слоев. Егор был для меня учителем, наставником, старшим товарищем – словом, тем, на кого принято смотреть и внимательно слушать, открыв рот", – рассказала она о причинах разрыва.

По мнению Толкалиной, главное в отношениях между мужчиной и женщиной это дружба. "У нас дружба с Егором не сложилась с самого начала. Она появилась только после разрыва", – пояснила актриса.

Замуж она не собирается, по крайне мере пока. "Немилосердно обрекать своего любимого на страдания с моим напряженным графиком". Но любимый мужчина у нее есть. Актриса не стала делиться подробностями. "Счастье надо держать в тайне", – подытожила она.