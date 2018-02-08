Волочкову ненавидели в школе

Популярность среди мальчишек имела неприятные последствия для будущей балерины

Анастасия Волочкова – женщина интересная во всех смыслах. О ее романах ходят всевозможные слухи, большинство из которых танцовщица предпочитает не комментировать.

Ей с детства не давали прохода мальчики – писали записки, носили ее портфель. Первое любовное приключение Настя и вовсе пережила в 13 лет, когда поцеловалась с однокурсником по балетному училищу.

Разумеется, такое внимание со стороны противоположного пола не могло оставить равнодушными других девочек. К будущей королеве растяжек они питали, мягко говоря, не самые теплые чувства. "Они меня ненавидели. Босоножки засовывали за батарею, чтобы я босиком шла домой", – пожаловалась балерина в интервью изданию "Антенна-Телесемь".

Похоже, пламя нелюбви Волочкова несет через всю свою жизнь. Особенно хорошо это видно по ее Instagram. На каждый ее снимок тут же накидываются хейтеры. Балерине даже приходится периодически взывать о милосердии и просить порадоваться за ее успехи.

Зато в реальной жизни при встрече с ней поклонники готовы скинуть с себя одежду, причем в буквальном смысле. "Мы с мамой прогуливались по улице. Вдруг мужчина разорвал на себе майку и закричал: "Анастасия, распишитесь на моей груди", – вспомнила знаменитость историю из своей жизни.