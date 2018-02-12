Душегуб собирался расправиться с Примадонной с особой жестокостью

Ненавистью к Пугачевой Анатолий Нагиев воспылал, когда сидел в колонии за три изнасилования. "Гражданин начальник" учреждения часто включал песни Примадонны по репродуктору, вот ее голос и засел в голове преступника.

По информации журнала "Тайны звезд", Нагиева выпустили в 1978 г. за примерное поведение. Вернувшись домой в Курск, он стал вынашивать план убийства звезды советской эстрады.

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Он, насколько позволяли тогдашние возможности, стал отслеживать ее передвижения. Узнал домашний адрес и однажды решил навсегда заглушить ее голос в своей голове.

За кем-то из соседей он прошмыгнул в дом и стал караулить певицу. И когда она зашла, достал нож и приготовился к атаке. Его спугнула консьержка, которая стала допытываться, к кому он идет.

"Дверцы лифта открылись, Алла зашла внутрь и уехала. План убийства провалился. Взбешенный Нагиев вылетел из подъезда", – пишет издание.

В ту же ночь по дороге в Курск душегуб изнасиловал и убил двух проводниц поезда Москва – Харьков, выбросив их тела из вагона.

С пальца одной из жертв он снял перстень, который впоследствии отнес в ломбард. Это и стало для сыщиков зацепкой.

Его искали год. В течение этого времени Нагиев продолжал насиловать и убивать. В 1981-м его наконец-то поймали. "Следователи нашли у него записку с именами всех состоявшихся и потенциальных жертв. Среди них значилась и "Пугачева Алла", – сообщает издание.

Суд приговорил Нагиева к смертной казни.