В деле Марьянова появился новый подозреваемый

Актера бездумно кололи разными препаратами

В рамках расследования уголовного дела по факту смерти Дмитрия Марьянова будет возбуждено еще одно – в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", где лечился актер. Женщина подозревается в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии.

В этом центре Марьянов находился с 6 по 15 октября 2017 года. "Установлено, что ему вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. Данные препараты назначаются врачом и продаются по рецепту", – сообщает Следственный комитет РФ.

В распространенном ведомством заявлении также говорится о том, что, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, "актеру продолжительное время не вызывали "скорую", чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи".

Расследование дела продолжается, проводятся экспертизы.

В свою очередь, директор реабилитационного центра Оксана Богданова заявила, что ничего не знает о возбуждении уголовного дела. "Никакой информации у меня нет. Я проходила по делу в качестве свидетеля", – цитирует ее "РЕН ТВ".

Звезда фильмов "Выше радуги" и "День радио" ушел из жизни 15 октября прошлого года.

