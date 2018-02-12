В деле Марьянова появился новый подозреваемый
В рамках расследования уголовного дела по факту смерти Дмитрия Марьянова будет возбуждено еще одно – в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", где лечился актер. Женщина подозревается в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии.
В этом центре Марьянов находился с 6 по 15 октября 2017 года. "Установлено, что ему вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. Данные препараты назначаются врачом и продаются по рецепту", – сообщает Следственный комитет РФ.
В распространенном ведомством заявлении также говорится о том, что, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, "актеру продолжительное время не вызывали "скорую", чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи".
Расследование дела продолжается, проводятся экспертизы.
В свою очередь, директор реабилитационного центра Оксана Богданова заявила, что ничего не знает о возбуждении уголовного дела. "Никакой информации у меня нет. Я проходила по делу в качестве свидетеля", – цитирует ее "РЕН ТВ".
Звезда фильмов "Выше радуги" и "День радио" ушел из жизни 15 октября
прошлого года.
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