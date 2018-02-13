Петросян смутил странным видом

Артист предстал перед поклонниками в новом образе

Российский юморист Евгений Петросян опубликовал фотографию в Instagram, которая ошеломила пользователей.

На кадре артист стоит в шляпе. Однако головной убор отличается от обычного тем, что наверху есть маленькие ушки. Таким образом, этот предмет одежды похож на кошачью голову.

Такая шляпа не оставила равнодушными поклонников Петросяна. Многие стали гадать, для чего нужна такая деталь. Одни предположили, что это создает полный образ юмориста. Другие пошутили, что шляпу для него создал Юрий Куклачев. В целом пользователи посчитали фотографию очень милой и забавной.

Сам Евгений Петросян признался, что дизайнером стал Карл Лагерфельд, а коллекция посвящена любимой кошке артиста – Шуппет.