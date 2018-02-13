Брак Пугачевой сглазили

Поп-король часто консультируется с колдунами и магами

В эти дни Филипп Киркоров отмечает грустную дату, ведь тринадцать лет назад его брак с Аллой Пугачевой был официально расторгнут.

Мужем и женой они пробыли без малого десять лет. Но в интервью поп-король до сих пор признается в любви к Примадонне, называя ее самой главной после мамы женщиной своей жизни. А еще певец вообще зарекся жениться.

Говорят, что за свидетельством о расторжении брака Алла Борисовна приехала в загс с будущим мужем Максимом Галкиным, а после укатила в ресторан отмечать развод.

О причинах, приведших к краху семейной жизни, до сих пор не сказано ничего внятного. Как истинный джентльмен, Киркоров винит во всем себя. А еще он уверен, что их пару сглазили.

"После развода у певца началась фобия: сглаза он боится до дрожи в коленках. Поэтому и стал частенько захаживать к магам и колдунам – за советом и оберегами", – поведало издание "Откровения звезд".

По имеющийся в распоряжении журналистов информации, поп-король спасается от сглаза чесноком, который может носить даже в кармане. А еще он "просит" защиты у драконов. Этот способ певец подсмотрел во время поездки в Китай. "Там считается, что от всех магических бед отлично защищают драконы. Теперь Филипп Бедросович ходит дома в одежде, на которой либо вышит, либо нарисован огнедышащий монстр", – отметил журнал.