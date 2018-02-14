Вдова Хворостовского нашла утешение
Четырнадцатого февраля вдова Дмитрия Хворостовского навестила его могилу – так Флоранс выразила любовь к любимому мужу. Она опубликовала в микроблоге сделанный на кладбище снимок и сопроводила его трогательной подписью: "Только что была на могиле Димы. Ты всегда в моем сердце. Люблю тебя, Димочка".
На могиле тенора, запорошенной снегом, много живых цветов, а с фото смотрит улыбающийся Дмитрий Хворостовский. Он ушел из жизни 22 ноября. Долгое время Флоранс хранила молчание, впервые прервав его 25 декабря – она поздравила католиков с Рождеством.
Женщина с трудом справляется с утратой. В одном из постов Флоранс призналась, что живет сейчас ради детей, что позволяет ей отвлечься.
Большинство последних публикаций в ее Instagram посвящены Дмитрию. В каждой из них она признается ему в любви. "Ты всегда в моем сердце", "Как тяжело без тебя", "Я скучаю по тебе каждую секунду…" – невозможно читать без слез эти слова.
Подписчики поддержали вдову мировой знаменитости, высказав ей многочисленные слова соболезнования. "Он ждал вас с сыном", – написали они.
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