Скандальная журналистка возмущена орущим в самолете малышом

В Сети набирает популярность видео с надрывающимся в самолете ребенком. Ролик был снят одним из пассажиров во время восьмичасового перелета лайнера авиакомпании "Люфтганза" из Германии в США. Практически на протяжении всего полета маленький мальчик истошно вопил, прыгал по сиденьям и пинался.

Многие пассажиры впоследствии рассказали, что мама не пыталась усмирить разошедшегося ребенка, а позже призналась, что у него есть небольшие поведенческие отклонения.

Это видео эмоционально прокомментировала в Facebook журналистка Божена Рынска. "Я бы эту мелкую тварь удавила. Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала. Раз мама ничего не делает. С буйнопомешанными не летают. Их в клетках держат. И если у этого бастарда поведенческие проблемы, то я не понимаю, причем тут остальные пассажиры", – не стала стесняться она в выражениях.

Между светским обозревателем и посетителями ее страницы развернулась далеко не светская беседа. Одни признались, что в подобной ситуации у них бы случилась как минимум паническая атака. Другие напомнили Божене Рынске, что у ребенка были отклонения. Возможно, аутизм.



"Аутизм не оправдание ада. Я бы требовала посадки и удаления вот этого вот из самолета", - парировала она.

"Что теперь, из-за одного недоразвитого всем страдать 8 часов?! Он буйный, буйный ненормальный. В периоды буйства – милости просим в клетку. Можно подумать, что психические расстройства дают право на подобное шапито в самолете", – добавила журналистка.

Она уже не первый раз высказывается в адрес маленьких нарушителей спокойствия. Летом 2015 г. она рассказала о полете бизнес-классом из Монако и о мешавшей ей девочке, которая постоянно требовала внимания своей няни. Рынска даже показала ей кулак, после чего девочка на время затихла.

"Родители милых крошек заранее свалили в самый конец салона, зная, что за дикие зверюшки их дети. Очень предусмотрительно. За весь полет мама крошек и их бабушка, дедушка к ним ни разу не подошли", – написала блогерша.

Запись она "украсила" хештегами #маленькиегаденыши #детиэтогадость #худшийребенокгода.