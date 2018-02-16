Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Караченцова кладут под нож

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Актера ждет операция с применением новой методики

Актер закончил пятый курс химиотерапии. До следующего осталось три недели, а пока врачи решают, делать лучевую терапию или прибегнуть к такому методу, как "гамма-нож". Об этом рассказал сын актера Андрей Караченцов.

Метод лечения опухолей "гамма-нож" называют операцией без скальпеля. Он позволяет бороться с новообразованиями, не задевая здоровые ткани.

В случае с Николаем Караченцовым это стало возможным благодаря уменьшившейся после химиотерапии опухоли.

По словам Караченцова-младшего, его отец бодр и полон оптимизма. "У него хорошее самочувствие, он гуляет, занимается лечебной гимнастикой, занимается с логопедом и ведет активный образ жизни. Я его навещал в прошлые выходные, у него румянец на лице и позитивное выражение лица, мне он очень понравился", – цитирует его ТАСС.

Рак был диагностирован у актера осенью прошлого года. Благодаря своевременному вмешательству состояние Караченцова потихоньку улучшается.

Денис ЗВЯГИН
новости партнеров
Загрузка...

Любимые россиянами курорты подорожали вдвое

Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным

В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка

Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей