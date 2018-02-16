Актера ждет операция с применением новой методики

Актер закончил пятый курс химиотерапии. До следующего осталось три недели, а пока врачи решают, делать лучевую терапию или прибегнуть к такому методу, как "гамма-нож". Об этом рассказал сын актера Андрей Караченцов.

Метод лечения опухолей "гамма-нож" называют операцией без скальпеля. Он позволяет бороться с новообразованиями, не задевая здоровые ткани.

В случае с Николаем Караченцовым это стало возможным благодаря уменьшившейся после химиотерапии опухоли.

По словам Караченцова-младшего, его отец бодр и полон оптимизма. "У него хорошее самочувствие, он гуляет, занимается лечебной гимнастикой, занимается с логопедом и ведет активный образ жизни. Я его навещал в прошлые выходные, у него румянец на лице и позитивное выражение лица, мне он очень понравился", – цитирует его ТАСС.

Рак был диагностирован у актера осенью прошлого года. Благодаря своевременному вмешательству состояние Караченцова потихоньку улучшается.