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Джигарханян ждет ребенка

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
После всех злоключений народный артист вернулся в родной театр

Армен Джигарханян снова в строю. Отодвинув на задний план проблемы личного и финансового плана, он вернулся в кресло руководителя Московского драматического театра. 

Сейчас он работает над пьесой "Мольер" по Михаилу Булгакову. Этот процесс режиссер сравнил с ожиданием появления на свет ребенка.

"Рождение спектакля – это очень трудный процесс. Бывает так, что кончается трагедией. Сможем ли прочитать этот текст? Скажем ли найти те слова, которые нужны? Когда родится ребенок, тогда и посмотрим: хороший, славный, голубоглазый", – цитирует Джигарханяна "Москва 24". 

Рассказал Армен Борисович и о своем здоровье – этот вопрос, учитывая бесконечные больничные актера и режиссера, волнует многих. 

"Мне 80 лет, поэтому надо с некими оговорками. Вроде хорошо. У меня хорошие врачи, следят за мной", – признался он. 

"Годы уходят и моя энергетика явно не та, что в 50. Поэтому мои желания должны совпадать с моим умением это делать", – добавил народный артист. 

А вот о конфликте теперь уже с бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской он предпочел не распространяться. 

"Доверяй только себе", – вскользь сказал он о сделанных из этой ситуации выводах. 

Денис ЗВЯГИН
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