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Тамара Гвердцители сильно похудела

Тамара Гвердцители. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Артистка предстала перед зрителями в новом облике

Певица Тамара Гвердцители выступила с сольным концертом в Кремле. Поклонники заметили, что артистка сильно похудела и стала выглядеть значительно моложе.

Гвердцители удовлетворила интерес своих фанатов и раскрыла секрет похудения. Она утверждает, что не придерживается никаких диет, а активно сбрасывать вес ей помогают гастроли, во время которых певица придерживается совершенно иной схемы питания.

"На гастролях еда всухомятку, поэтому стараюсь есть супы. И очень люблю вареную картошку", – цитирует ее "Комсомольская правда".

При этом на стройную форму артистки обратили внимание и ее коллеги по цеху. Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Вячеслав Добрынин и многие другие были в восторге от нового облика певицы.

На концерт продали все билеты, а зрителей потрясла композиция "Барселона", которую Тамара исполнила вместе с Глебом Матвейчуком под шквал аплодисментов. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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