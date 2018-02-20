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Евгению Осину выбили глаз

Евгений Осин. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
У звезды 1980-х переломаны все ребра

Евгений Осин не может выйти из дома – у него диагностированы серьезные травмы.

Еще во время реабилитации на Самуи он упал с мопеда и сломал ребра, но от госпитализации отказался. А теперь вот упал в своей квартире. По информации паблика Mash, врачи диагностировали у музыканта перелом и сильное алкогольное опьянение. И снова он предпочел больничной палате свою квартиру.

Не исключено, что "состояние нестояния" и стало причиной падения. И это несмотря на то, что, вернувшись из Таиланда, Осин старался вернуться к трезвому образу жизни. 

Кстати, не так давно исполнитель принял у себя журналистов. Тогда он извинился за свою медленную речь. Он объяснил ее не опьянением, а тем, что в Таиланде его накачали сильными препаратами. А еще он пожаловался на сломанное ребро, плечо и выбитый глаз.

Звезда 1980-х рассказал о поездке в Воскресенск, где он якобы зашел в один из ночных клубов.

"А тамошние ребята меня не признали и наставили мне тумаков по полной программе. Мочили прямо ногами. Я валялся на полу. Они говорили: "Мы – местные короли. А ты кто такой?" Я отвечал: "Артист Евгений Осин". А им было все равно", – поделился артист своими злоключениями, процитировало издание "Зажигай!".

"Съездил я в Воскресенск не задешево", – заключил Осин.

В общем, вопрос о том, где все таки Осину нанесли травмы, остается открытым. И, судя по всему, риторическим. 

Денис ЗВЯГИН
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