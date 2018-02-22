Серебрякова гонят из России
Назвав национальной идеей России силу, наглость и хамство, Алексей Серебряков "разбудил спящую собаку". Уже сутки обсуждается интервью актера, которое он дал YouTube-каналу "Дудь".
Громкое заявление Алексей Серебряков сделал во время интервью видеоблогеру Юрию Дудю. "Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 км от Москвы, много элементов 1990-х годов вы увидите. Так или иначе, до сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", – поделился актер своим мнением
Серебрякова поддержала актриса Лия Ахеджакова, объяснив его высказывания неравнодушием ко всему, что происходит в родной стране.
"Леша – умный, тонкий и неравнодушный человек, очень глубоко воспринимающий все, что происходит со страной, и очень взволнованный этим", – сказала Ахеджакова РБК.
С актрисой согласен и продюсер Федор Попов, который объяснил эмоциональность Серебрякова спецификой его профессии.
"Он актер, у него тонкая эмоциональная конституция, он все пропускает через себя. Я могу с чем-то не согласиться, но очень его понимаю", – цитирует Попова РИА "Новости".
Кроме того, он напомнил негодующему лагерю о том факте, что Серебряков воспитывает двух усыновленных детей и при этом состоялся как большой артист. Тем более что резкость свойственна многим известным людям, которых относят к "цвету нации".
Однако многие знаменитости выступают за отлучение возмутителя спокойствия от кинокормушки.
"Если в фильме, который снимается, есть хотя бы копейка государственных денег, то есть денег, идущих от народа нашей страны, то мне кажется, в этом фильме не должно быть господина Серебрякова. На мой взгляд, люди после таких заявлений должны быть некими персонами нон грата в любых государственных структурах. Но по-человечески пусть кто как хочет к нему относиться, пусть так и относится. Это уже личное дело каждого", – высказался писатель Сергей Лукьяненко, процитировал "сайт "Комсомольская правда".
Эти же соображения разделил и режиссер Владимир Бортко, который снял Серебрякова в двух своих фильмах. "Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят сила, наглость и хамство", – сказал он.
"Его, значит, надо лечить. Вот и все. Я так не думаю и считаю, что такие люди больные. Передайте ему, чтобы обратился к врачу", – Эдита Пьеха оказалась более категоричной.
Присоединились к звездам и интернет-пользователи. Они предложили не пускать актера в Россию после его слов.
"Силу, наглость и хамство он показывал в своих фильмах, чем и прославился. Теперь, видите ли, Россия ему стала плохая. Пусть валит отсюда, и чтобы ноги его здесь не было", – отреагировали одни.
"Хорошо устроился… Заработал на наглой и хамской России, свалил в вежливую и застенчивую Канаду", – написали другие, цитирует URA.RU.
Между тем не все знаменитости высказались резко. Некоторые просто вступили в заочную дискуссию с актером. "Как родители воспитают, таким человек и будет", – пояснил актер Александр Панкратов-Черный в беседе с РИА ФАН.
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