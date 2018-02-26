Звезда советского кинохита попал в беду

Незадолго до несчастного случая актер фильма "А зори здесь тихие" предчувствовал злой рок

Актер Андрей Мартынов стал жертвой обледенелой плитки и нерасторопных городских коммунальщиков. Он поскользнулся прямо у порога своего дома и был госпитализирован с множественными переломами предплечья.

Медики не стали скрывать, что дело достаточное серьезное – из-за возраста (артисту 72 года) кости могут заживать долго. Да и сам он не спешит покидать больничную койку – приглядывать за ним дома просто некому. С женой он расстался, а его единственный сын давно живет в Германии.

"Андрей Леонидович давно мучился дурными предчувствиями и старался без надобности на улицу не выходить, зная о низком качестве уборки улиц", – сообщает EG.RU Но приходилось элементарно ходить за продуктами. Один из таких выходов и стал для актера роковым.

Напомним, военная драма "А зори здесь тихие" вышла в 1972 году. Для Мартынова роль в картине стал дебютной и сразу "выстрелила" – он мгновенно прославился на всю страну.