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Звезда советского кинохита попал в беду

Андрей Мартынов. Кадр из фильма &amp;#34;Вечный зов&amp;#34;
Незадолго до несчастного случая актер фильма "А зори здесь тихие" предчувствовал злой рок

Актер Андрей Мартынов стал жертвой обледенелой плитки и нерасторопных городских коммунальщиков. Он поскользнулся прямо у порога своего дома и был госпитализирован с множественными переломами предплечья.

Медики не стали скрывать, что дело достаточное серьезное – из-за возраста (артисту 72 года) кости могут заживать долго. Да и сам он не спешит покидать больничную койку – приглядывать за ним дома просто некому. С женой он расстался, а его единственный сын давно живет в Германии.  

"Андрей Леонидович давно мучился дурными предчувствиями и старался без надобности на улицу не выходить, зная о низком качестве уборки улиц", – сообщает EG.RU Но приходилось элементарно ходить за продуктами. Один из таких выходов и стал для актера роковым.  

Напомним, военная драма "А зори здесь тихие" вышла в 1972 году. Для Мартынова роль в картине стал дебютной и сразу "выстрелила" – он мгновенно прославился на всю страну. 

Денис Звягин
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