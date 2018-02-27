Эскортница Рыбка отметила день рождения в тюрьме
У задержанной тайской полицией эскортницы Насти Рыбки сегодня день рождения. Если верить ее странице "ВКонтакте", девушке исполнился 21 год.
Возможно, она хотела отметить эту дату с вином и под шум моря, но вместо этого – густонаселенный следственный изолятор с тюремной похлебкой. В общем, учитывая слухи о тайских тюрьмах, с местом проведения праздника ей явно не повезло.
Любопытно, что из 3 тысяч 700 подписчиков во "ВКонтакте" и 104 тысяч в Instagram никто (!) не поздравил Рыбку с днем рождения. Но, наверное, главное, чтобы не забыл это сделать ее секс-соратник Алекс Лесли, который также находится среди задержанных.
Сегодня полиция Паттайи, в пенитенциарном учреждении которой содержатся россияне (десять человек, обвиняемых в незаконном проведении секс-тренингов), также не преподнесла девушке подарок в виде освобождения под залог – все остались на нарах.
По информации ТАСС, "они пытались договориться о залоге, но получили отказ. Теперь выйти под залог задержанные смогут только по судебному решению".
"При этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных судом лиц, в отношении которых проводится следствие. Их могут выпустить под залог, но сумма судебного залога значительно выше, чем полицейского, и условия строже", – дополняет РИА "Новости".
В этом статусе они не смогут покинуть страну и будут обязаны каждые 12 дней являться в суд для продления залога. Причем он в любой момент может быть отозван.
Канцлер Австрии бросил Европе российскую перчатку
Первый зарубежный визит Курц совершает в Москву
В России стартовали "альтернативные" Игры-2018
Отстраненные от Олимпиады в Пхёнчхане спортсмены поборются за награды на родине
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Полковник Трошев рассказал о произошедшем в Сирии 7 февраля
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина