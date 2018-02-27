Эскортница Рыбка отметила день рождения в тюрьме

Никто не поздравил скандальную блогершу с ее праздником

У задержанной тайской полицией эскортницы Насти Рыбки сегодня день рождения. Если верить ее странице "ВКонтакте", девушке исполнился 21 год.

Возможно, она хотела отметить эту дату с вином и под шум моря, но вместо этого – густонаселенный следственный изолятор с тюремной похлебкой. В общем, учитывая слухи о тайских тюрьмах, с местом проведения праздника ей явно не повезло.

Любопытно, что из 3 тысяч 700 подписчиков во "ВКонтакте" и 104 тысяч в Instagram никто (!) не поздравил Рыбку с днем рождения. Но, наверное, главное, чтобы не забыл это сделать ее секс-соратник Алекс Лесли, который также находится среди задержанных.

Сегодня полиция Паттайи, в пенитенциарном учреждении которой содержатся россияне (десять человек, обвиняемых в незаконном проведении секс-тренингов), также не преподнесла девушке подарок в виде освобождения под залог – все остались на нарах.

По информации ТАСС, "они пытались договориться о залоге, но получили отказ. Теперь выйти под залог задержанные смогут только по судебному решению".

"При этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных судом лиц, в отношении которых проводится следствие. Их могут выпустить под залог, но сумма судебного залога значительно выше, чем полицейского, и условия строже", – дополняет РИА "Новости".

В этом статусе они не смогут покинуть страну и будут обязаны каждые 12 дней являться в суд для продления залога. Причем он в любой момент может быть отозван.