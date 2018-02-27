Агутин едва не утопил Варум в ванне

Артист приоткрыл завесу над совместной жизнью с Варум

Певец Леонид Агутин всячески любит экспериментировать в постели. Так, один раз попытка попробовать что-нибудь новенькое едва не лишила супругу Анжелику Варум жизни. За любовными утехами в ванне артист чуть не утопил жену.

Об этом он рассказал в программе "вДудь".

"Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить", – прокомментировал музыкант.

Самым запоминающимся интимным моментом стал секс в машине, когда супружеская пара возвращалась с очередного культурного мероприятия.

"Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно", – рассказал Агутин.

Добавим, что "босоногий мальчик" иногда мог отличиться весьма хулиганистым поведением, вплоть учинения драки в стриптиз-клубе.

Но, несмотря на все недоразумения, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе много лет и являются отличным примером крепкой и дружной семьи.