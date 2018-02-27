Агутин едва не утопил Варум в ванне
Певец Леонид Агутин всячески любит экспериментировать в постели. Так, один раз попытка попробовать что-нибудь новенькое едва не лишила супругу Анжелику Варум жизни. За любовными утехами в ванне артист чуть не утопил жену.
Об этом он рассказал в программе "вДудь".
"Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить", – прокомментировал музыкант.
Самым запоминающимся интимным моментом стал секс в машине, когда супружеская пара возвращалась с очередного культурного мероприятия.
"Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно", – рассказал Агутин.
Добавим, что "босоногий мальчик" иногда мог отличиться весьма хулиганистым поведением, вплоть учинения драки в стриптиз-клубе.
Но, несмотря на все недоразумения, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе много лет и являются отличным примером крепкой и дружной семьи.
Канцлер Австрии бросил Европе российскую перчатку
Первый зарубежный визит Курц совершает в Москву
В России стартовали "альтернативные" Игры-2018
Отстраненные от Олимпиады в Пхёнчхане спортсмены поборются за награды на родине
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Полковник Трошев рассказал о произошедшем в Сирии 7 февраля
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина