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Агутин едва не утопил Варум в ванне

Леонид Агутин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Артист приоткрыл завесу над совместной жизнью с Варум

Певец Леонид Агутин всячески любит экспериментировать в постели. Так, один раз попытка попробовать что-нибудь новенькое едва не лишила супругу Анжелику Варум жизни. За любовными утехами в ванне артист чуть не утопил жену.

Об этом он рассказал в программе "вДудь". 

"Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить", – прокомментировал музыкант.

Самым запоминающимся интимным моментом стал секс в машине, когда супружеская пара возвращалась с очередного культурного мероприятия.

"Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно", – рассказал Агутин.

Добавим, что "босоногий мальчик" иногда мог отличиться весьма хулиганистым поведением, вплоть учинения драки в стриптиз-клубе.

Но, несмотря на все недоразумения, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе много лет и являются отличным примером крепкой и дружной семьи.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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