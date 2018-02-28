Народную артистку лишили денег
Фильм-сказка "Последний богатырь" собрал в отечественном прокате почти два миллиарда рублей при бюджете "каких-то" 370 миллионов. На Западе при таких показателях актеры бы разбогатели, но в России пока об этом приходится только мечтать. Так, Елена Яковлева, сыгравшая в фильме Бабу Яг,у рассказала, что актерам пришлось довольствоваться исключительно положительными эмоциями.
"Процент с показа никому не платят", – пояснила актриса.
Она упомянула и детективный сериал "Каменская", который растянулся на шесть сезонов. Его до сих пор крутят многие каналы, из-за чего телезрители считают, что он снимается до сих пор.
"Я так думаю, что на проценты с показов только одной "Каменской" я бы уже давно в домике даже не у моря, а у океана жила", – заявила Яковвлева.
Также артистка, которой 5 марта исполняется 56 лет, рассказала о своем здоровье. По совету знакомой она посетила эндокринолога, который на основе анализа крови рассказал, в чем особенно нуждается ее организм.
"После этого на 15 тысяч накупила витаминок. Все выпила. Теперь надо еще раз пойти к врачу, сдать кровь, чтобы увидеть результат. Но нет времени", – посетовала Яковлева.
Собчак и Жириновский устроили дебош в эфире
В ходе предвыборных дебатов между Собчак и Жириновским возникла потасовка
Стукач WADA пригрозил Кремлю
Информатор планирует разоблачить преследование Москвы
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина