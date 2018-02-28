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Народную артистку лишили денег

Елена Яковлева в роли Бабы Яги. Кадр из фильма &amp;#34;Последний богатырь&amp;#34;
Актерам самого кассового российского фильма ничего не досталось из миллиардов, собранных в прокате

Фильм-сказка "Последний богатырь" собрал в отечественном прокате почти два миллиарда рублей при бюджете "каких-то" 370 миллионов. На Западе при таких показателях актеры бы разбогатели, но в России пока об этом приходится только мечтать. Так, Елена Яковлева, сыгравшая в фильме Бабу Яг,у рассказала, что актерам пришлось довольствоваться  исключительно положительными эмоциями. 

"Процент с показа никому не платят", – пояснила актриса.  

Она упомянула и детективный сериал "Каменская", который растянулся на шесть сезонов. Его до сих пор крутят многие каналы, из-за чего телезрители считают, что он снимается до сих пор.  

"Я так думаю, что на проценты с показов только одной "Каменской" я бы уже давно в домике даже не у моря, а у океана жила", – заявила Яковвлева.  

Также артистка, которой 5 марта исполняется 56 лет, рассказала о своем здоровье. По совету знакомой она посетила эндокринолога, который на основе анализа крови рассказал, в чем особенно нуждается ее организм.  

"После этого на 15 тысяч накупила витаминок. Все выпила. Теперь надо еще раз пойти к врачу, сдать кровь, чтобы увидеть результат. Но нет времени", –  посетовала Яковлева.   


Денис Звягин
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