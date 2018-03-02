Звезду советского кинохита бросили коллеги

Пока "подруги" ездили по заграницам, Раиса Рязанова была вынуждена таксовать

Фильм "Москва слезам не верит", показанный в 1979 г., завоевал немало международных наград, включая "Оскар". Картину с удовольствием смотрели во многих странах, ее актрис и режиссера Владимира Меньшова приглашали на всевозможные фестивали. Они с удовольствием ездили – за исключением Раисы Рязановой, которая сыграла в фильме скромницу Тосю.

"Помню, встретились мы как-то с Ирой Муравьевой и Верой Алентовой на телевидении. Они щебечут, мол, а помнишь в Праге тот магазин? А в Мадриде помнишь? И тут я поняла, что они с фильмом весь мир объездили. А меня, Раю из Рязани, никуда не звали", – рассказала актриса, цитирует издание "Ностальгия и воспоминания".

Рязанова была не в курсе, как красиво живут ее экранные подружки. Ей самой пришлось хлебнуть лиха. После развода она осталась одна с сыном на руках. Ролей, а значит, и заработков, почти не стало. Случалось, сидела на одном хлебе. Спасалась тем, что "бомбила" на такси по городу. Так и выжила.

Впрочем, по словам актрисы, даже зная о заграничных поездках коллег, она не стала бы напрашиваться к ним в компанию.

"Ну не конкурентная я! Потому у меня и нет заклятых друзей в профессии. Со всеми нормальные человеческие отношения", – заметила Рязанова.