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Звезду советского кинохита бросили коллеги

Раиса Рязанова . Кадр из фильма &amp;#34;Москва слезам не верит&amp;#34;(1979)
Пока "подруги" ездили по заграницам, Раиса Рязанова была вынуждена таксовать

Фильм "Москва слезам не верит", показанный в 1979 г., завоевал немало международных наград, включая "Оскар". Картину с удовольствием смотрели во многих странах, ее актрис и режиссера Владимира Меньшова приглашали на всевозможные фестивали. Они с удовольствием ездили – за исключением Раисы Рязановой, которая сыграла в фильме скромницу Тосю.

"Помню, встретились мы как-то с Ирой Муравьевой и Верой Алентовой на телевидении. Они щебечут, мол, а помнишь в Праге тот магазин? А в Мадриде помнишь? И тут я поняла, что они с фильмом весь мир объездили. А меня, Раю из Рязани, никуда не звали", – рассказала актриса, цитирует издание "Ностальгия и воспоминания".    

Рязанова была не в курсе, как красиво живут ее экранные подружки. Ей самой пришлось хлебнуть лиха. После развода она осталась одна с сыном на руках. Ролей, а значит, и заработков, почти не стало. Случалось, сидела на одном хлебе. Спасалась тем, что "бомбила" на такси по городу. Так и выжила. 

Впрочем, по словам актрисы, даже зная о заграничных поездках коллег, она не стала бы напрашиваться к ним в компанию.  

"Ну не конкурентная я! Потому у меня и нет заклятых друзей в профессии. Со всеми нормальные человеческие отношения", – заметила Рязанова.   

Денис ЗВЯГИН
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