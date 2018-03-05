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Навка показала танцующего Пескова

Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press/GeorgWenzel
Фигуристка растрогала роликом, в котором пресс-секретарь президента кружит в танце с маленькой дочкой

Семья чиновника и фигуристки побывала на празднике весны, устроенном Аллой Пугачевой. В гостях у Примадонны собрался весь творческий бомонд.

После вечеринки гости стали выкладывать в Сеть фото– и видеоотчеты. Больше всего пользователям понравилось трогательное видео Татьяны Навки, на котором ее муж Дмитрий Песков кружит в медленном танце с маленькой дочкой Надей.

"Уставшая веселиться девочка обнимает отца и, кажется, в какой-то момент начинает засыпать у него на плече",– пишет EG.RU 

"Какое же счастье, когда папа держит тебя в своих объятьях!!! Эти минуты остаются в памяти на всю жизнь", – написала фигуристка, после чего поблагодарила Пугачеву за праздник.

Подписчики рассыпались в комплиментах. "Счастье, когда папа есть", "Папе то эти минуты вечностью кажутся с графиком его работы", "Молодец папа! При всей занятости находит время и на семью. Здорово!" – отметили подписчики.

Надо сказать, Татьяна Навка нет-нет да порадует неформальным снимком своего мужа. Например, пару лет назад она опубликовала фото, на котором пресс-секретарь президента РФ был запечатлен в угги и малиновых штанах. Оно мгновенно стало хитом интернета.

Денис ЗВЯГИН
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