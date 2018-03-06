Эскортницу Рыбку заставят раскошелиться

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Находящейся в одном из СИЗО страны в Юго-Восточной Азии Анастасии Вашукевич придется оплатить возвращение на Родину – в Белоруссию – из собственного кармана. Правительство Королевства не возьмет на себя расходы по приобретению ей авиабилетов. На борту самолета она будет находиться без охраны, так как совершила не уголовное, а административное нарушение.
"Будет решение тайской стороны о депортации по направлению к Белоруссии как конечной точке, она может полететь как угодно в зависимости от ее финансовых возможностей и в зависимости от логистики полетов", – сообщает РИА "Новости".
Дорога в Минск в любом случае будет пролегать через Москву, поскольку прямые рейсы из Бангкока в столицу Белоруссии отсутствуют.
Ранее Вашукевич заявила, что у нее есть аудиозаписи, доказывающие факт вмешательства России в президентские выборы США.
Анастасия Вашукевич с друзьями была задержана за незаконную трудовую деятельность на территории Королевства. Ей грозят штраф и депортация.
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