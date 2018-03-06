Эскортницу Рыбку заставят раскошелиться

Девушке с "низкой социальной ответственностью" не улететь из Таиланда за чужой счет

Находящейся в одном из СИЗО страны в Юго-Восточной Азии Анастасии Вашукевич придется оплатить возвращение на Родину – в Белоруссию – из собственного кармана. Правительство Королевства не возьмет на себя расходы по приобретению ей авиабилетов. На борту самолета она будет находиться без охраны, так как совершила не уголовное, а административное нарушение.

"Будет решение тайской стороны о депортации по направлению к Белоруссии как конечной точке, она может полететь как угодно в зависимости от ее финансовых возможностей и в зависимости от логистики полетов", – сообщает РИА "Новости".

Дорога в Минск в любом случае будет пролегать через Москву, поскольку прямые рейсы из Бангкока в столицу Белоруссии отсутствуют.

Ранее Вашукевич заявила, что у нее есть аудиозаписи, доказывающие факт вмешательства России в президентские выборы США.

Анастасия Вашукевич с друзьями была задержана за незаконную трудовую деятельность на территории Королевства. Ей грозят штраф и депортация.