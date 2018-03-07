У подруги Бондарчука намечается рандеву с другим
Подруга Бондарчука согласилась принять участие в благотворительной акции. С 6 по 10 марта актриса разыграет интернет-аукцион, результатом которого станет ее встреча с фанатом. Условия розыгрыша просты: чтобы пообщаться со звездой, желающим просто нужно внести побольше денежных средств. Кто выиграет в этой гонке и окажется самым богатым, тот сможет пойти на свидание с актрисой, а также получит два билета на постановку "Номер 13D".
Вырученные средства будут переведены в фонд "Выход, который помогает людям с расстройствами аутического спектра", пишет StarHit.
На данный момент в аукционе приняли участие несколько человек. Самая большая сумма взноса составила 100 тыс. руб., однако парень не указал своего имени, решив остаться анонимным.
Отметим, что Паулина с прошлого года активно стала заниматься благотворительной деятельностью. В апреле 2017 г. девушка стала послом фонда "Выход". Актриса призвала общественность обратить внимание на проблемы людей с аутизмом, ведь порой родственники больных просто не в состоянии помочь, у многих нет материальной возможности. Также звезда подчеркнула, что больным очень нелегко жить в российском обществе из-за отсутствия особых условий и сильного социального давления.
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