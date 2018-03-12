Пойманы собаки-людоеды, загрызшие в Подмосковье 19-летнего парня

Трагедия в духе детективной повести "Собака Баскервилей" разыгралась в подмосковном поселке Курсаково. По одной из версий, 19-летний Олег Шушунов погиб, защищая девушку от стаи собак. Животные буквально разорвали парня в клочья. Другая жертва нападения находится в больнице, ей проведена операция.

По распространенному сегодня сообщению руководителя администрации городского округа Истра Андрея Дунаева, собаки-убийцы отловлены специальной организацией. Также он отдал распоряжение активизировать работу по отлову бродячих животных и животных без сопровождения.

Погибший парень оказался парнем племянницы музыканта Юрия Лозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам музыкант. Ужаса добавляет тот факт, что девушка вскоре должна стать мамой.

"Рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное", – написал Лоза.



Высказался он и о бродячих животных. "Я всегда был против больших собак в тех местах, где им нечем заняться и нечего жрать. Однако их снова и снова разводят, а потом выпускают на волю. Но собаки на воле сбиваются в стаи и очень быстро начинают вести себя как волки, потомками которых по сути своей и являются", – отметил певец. И выразил надежду, что трагический случай не будет спущен на тормозах.

Подписчики сразу отреагировали на его публикацию. При этом мнения разделились. Одни требовали отстреливать бродячих собак, другие предлагали более мягкие меры по предотвращению подобных трагедий, отмечают Dni.RU.

В данный момент проводится расследование деталей происшествия.



"Следователи выясняют, чьи собаки совершили нападение на местных жителей, были ли это бродячие собаки, либо домашние", – заявила представитель СК Ольга Врадий. А полиция подтвердила, что в поселке Курсаково было обнаружено растерзанное тело 19-летнего молодого человека, писало "Подмосковье сегодня".

По какому-то чудовищному роковому совпадению последнее видео, опубликованное Олегом Шушуновым на его странице во "ВКонтакте", связано именно с собакой – словно он напророчил смерть сам себе. А еще остался статус "Люблю тебя, вредина". Эти слова парень адресовал своей девушке Насте. После смерти возлюбленного она взяла его фамилию.