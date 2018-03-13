Родители Фриске и Шепелев сцепились из-за машины

Телеведущий написал на отца покойной певицы заявление в полицию

Неприязненные отношения между родителями Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева вышли на новый уровень. Теперь они воюют за иномарку.

Речь идет о Range Rover 2013 г. выпуска, которую отец покойной певицы решил продать, чтобы приобрести новую. Мужчина утверждает, что авто принадлежит ему. По его словам, он купил его Жанне в честь рождения сына и преподнес сразу после ее выписки из роддома.

"Шепелев сразу положил на него глаз. Сначала они с Жанной пользовались им вместе. Но через некоторое время я запретил Дмитрию на нем ездить", – сказал Фриске.

Владимир Фриске разместил на специализированном интернет-портале объявление о продаже машины. И все бы ничего, но его обнаружил Дмитрий Шепелев. Гражданский муж певицы обратился в отделение полиции в Западном Дегунино, заявив, что некий мошенник пытается продать автомобиль его покойной жены. Этим "мошенником" оказался отец певицы Владимир Фриске. Впрочем, этот факт не сыграл особой роли.



По утверждению Шепелева, дорогостоящий автомобиль артистки частично принадлежит их несовершеннолетнему сыну Платону, официальным представителем которого он в данный момент является. И никаких финансовых манипуляций с транспортом совершаться не может.

Впрочем, Владимир Фриске не сдает позиций. Он заявил, что все равно продаст машину. "Заявления Шепелева меня особо не трогают. Я закон не нарушал и совесть моя чиста. Я имел полное право продавать автомобиль", – сказал отец артистки, цитирует МК.

Близкие люди покойной певицы воюют уже не первый год. Родители Жанны Фриске утверждают, что Шепелев не разрешает им видеться с их единственным внуком. А недавно они заявили, что телеведущий задолжал им 19 млн рублей.