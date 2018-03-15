Михалков угодил в больницу

Актер неудачно упал на улице

Никиту Михалкова доставили в больницу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе режиссера.

Продюсер поскользнулся и упал на улице, однако, к счастью, он не получил серьезных травм.

"Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет", – цитирует пресс-службу агентство "Москва".

Отмечается, что Михалков вернулся к работе и примет участие во всех запланированных встречах. При этом СМИ утверждали, что режиссеру стало плохо во время эфира в Нижегородском телецентре и ему вызвали "скорую помощь".