Михалков угодил в больницу

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Никиту Михалкова доставили в больницу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе режиссера.
Продюсер поскользнулся и упал на улице, однако, к счастью, он не получил серьезных травм.
"Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет", – цитирует пресс-службу агентство "Москва".
Отмечается, что Михалков вернулся к работе и примет участие во всех запланированных встречах. При этом СМИ утверждали, что режиссеру стало плохо во время эфира в Нижегородском телецентре и ему вызвали "скорую помощь".
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