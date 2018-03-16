Шнуров заставил солистку оголиться
Алиса Вокс ушла из группы два года назад, объяснив это началом сольной карьеры. До сих пор она избегала разговоров о фронтмене "Ленинграда" Сергее Шнурове. И вот решилась пролить свет на взаимоотношения с ним.
По ее словам, после трех лет сотрудничества он стал часто на ней срываться. А "самым ужасным днем" для нее стало 6 июня 2014 года.
"Шёл процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашёл ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться", – цитирует певицу Cosmo.
Она призналась, что шок от произошедшего был настолько сильный, что на нервной почве у нее сел голос, а тяжелые воспоминания продолжают ее преследовать.
"До сих пор мне не отмыться от этого унижения. К тому же, как оказалось, жертва эта была совершенно напрасной, поскольку Сергея этот закон не коснулся", – сказала Алиса.
Она также намекнула, что были и другие, не менее провокационные эпизоды, но она старается стереть их из памяти.
Новость о том, что Вокс уходит из коллектива, Шнуров "воспринял нормально". Солистка нашла себе замену и какое-то время продолжала гастролировать с "Ленинградом", воспевая знаменитые лабутены. Но вскоре музыкант перестал отвечать на звонки и SMS. Вокс узнала, что ее имя было занесено в черный список – в коллективе было запрещено его произносить. А вскоре ее поставили перед фактом, что в московских сольниках она принимать участия уже не будет.
"Я никогда ещё так сильно не ошибалась в людях", – заключила Вокс.
У самого Сергея Шнурова было свое видение этой ситуации. По его мнению, девушка просто зазвездилась после успеха "Экспоната" и стал много себе позволять. Потому он и решил ее уволить.
Уход Алисы Вокс он прокомментировал в те дни в свойственной для себя саркастической манере.
"Я никому ничего не обещал. По собственной прихоти делаю из средних певичек вполне себе звёздочек. Зрители любят образ, сделанный нами и очень не хотят конца. Но он неизбежен. Придуманные мной и сделанные коллективом героини мифа довольно быстро и наивно начитают сами верить в свою божественную природу. А с богинями мы не умеем. Мы тут горшки обжигаем", – сказал он.
Интервью бывшей солистки он пока не прокомментировал. Но не исключено, что это произойдет в ближайшее время.
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