Шнуров заставил солистку оголиться

Бывшая участница "Ленинграда" рассказала о своих унижениях в группе

Алиса Вокс ушла из группы два года назад, объяснив это началом сольной карьеры. До сих пор она избегала разговоров о фронтмене "Ленинграда" Сергее Шнурове. И вот решилась пролить свет на взаимоотношения с ним.

По ее словам, после трех лет сотрудничества он стал часто на ней срываться. А "самым ужасным днем" для нее стало 6 июня 2014 года.

"Шёл процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашёл ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться", – цитирует певицу Cosmo.

Она призналась, что шок от произошедшего был настолько сильный, что на нервной почве у нее сел голос, а тяжелые воспоминания продолжают ее преследовать.

"До сих пор мне не отмыться от этого унижения. К тому же, как оказалось, жертва эта была совершенно напрасной, поскольку Сергея этот закон не коснулся", – сказала Алиса.

Она также намекнула, что были и другие, не менее провокационные эпизоды, но она старается стереть их из памяти.

Новость о том, что Вокс уходит из коллектива, Шнуров "воспринял нормально". Солистка нашла себе замену и какое-то время продолжала гастролировать с "Ленинградом", воспевая знаменитые лабутены. Но вскоре музыкант перестал отвечать на звонки и SMS. Вокс узнала, что ее имя было занесено в черный список – в коллективе было запрещено его произносить. А вскоре ее поставили перед фактом, что в московских сольниках она принимать участия уже не будет.

"Я никогда ещё так сильно не ошибалась в людях", – заключила Вокс.

У самого Сергея Шнурова было свое видение этой ситуации. По его мнению, девушка просто зазвездилась после успеха "Экспоната" и стал много себе позволять. Потому он и решил ее уволить.

Уход Алисы Вокс он прокомментировал в те дни в свойственной для себя саркастической манере.

"Я никому ничего не обещал. По собственной прихоти делаю из средних певичек вполне себе звёздочек. Зрители любят образ, сделанный нами и очень не хотят конца. Но он неизбежен. Придуманные мной и сделанные коллективом героини мифа довольно быстро и наивно начитают сами верить в свою божественную природу. А с богинями мы не умеем. Мы тут горшки обжигаем", – сказал он.

Интервью бывшей солистки он пока не прокомментировал. Но не исключено, что это произойдет в ближайшее время.