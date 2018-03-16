Бондарчуку посулили ошеломительный год

Звездной паре посоветовали поменьше ревновать друг друга

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе уже больше двух лет. Их называют украшением любой красной дорожки. Но вот долго ли они пробудут вместе? Ответ на этот вопрос дала звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

По ее словам, в звездной семье в этом году грядут глобальные перемены.

"У Паулины со дня ее 29-летия по октябрь 2018 – время подъема. Оно сулит ей славу, успех и рождение детей. Большая вероятность того, что на свет появится мальчик", – цитирует провидицу издание "Звезды и советы" .

К слову, слухи об интересном положении актрисы периодически появляются в СМИ. Например, на январской премьере фильма "Селфи" она появилась в платье свободного кроя, что спровоцировало очередную волну перешептываний.

Кузденбаева также назвала Андрееву амулетом для Бондарчука, приносящим ему удачу. При этом она отметила категоричность актрисы, сказав, что если она примет решение уйти, вернуть ее будет уже нельзя.

Надо сказать, нумеролог не первый раз дает прогнозы относительно этой пары. Например, она напророчила им тяжелый 2017 г. и посоветовала избегать конфликтов, особенно на почве повышенной ревности, которые могли привести к расставанию.

В прошлом году действительно ходили слухи об их разрыве. В качестве причины называли то, что режиссер отдал главную роль в своем фильме "Притяжение" другой актрисе и Паулина сильно обиделась. Но паре удалось восстановить отношения. Так что вполне возможно, что сбудется и "детское" пророчество нумеролога.

