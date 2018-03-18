Звезду "Сватов" срочно увезли в больницу

Федора Добронравова госпитализировали по неизвестной причине

Новость о том, что артист лечится в медучреждении подтвердила его официальный представитель Ирина Сойкина.

При этом, что именно случилось с известным актером неизвестно. Она лишь заверила, что сейчас Федору намного лучше, но он еще какое-то время точно проведет в больнице.

"Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", – цитирует ее РИА "Новости".

Федор Добронравов запомнился широкому зрителю по картинам "Сваты", "День радио", "Шесть кадров". Коме того, он известен своими театральными работами.