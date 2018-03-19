Леонтьев рассказал о Камасутре

Народный артист празднует сегодня день рождения

Валерию Леонтьеву исполнилось 69 лет, из которых 46 он находится на сцене. Певец родился в семье ветеринаров-оленеводов в небольшом селе Коми АССР и смог стать звездой национального масштаба. В Индии в 1980-х гг. его даже называли "русским Майклом Джексоном".

Сам певец иронично высказался о своем возрасте. "В этом году мне исполняется очень интересное число лет – число-перевертыш. Оно меня немало забавляет, потому что ассоциируется с позой из Камасутры", – цитирует его "МК".

Но артист не стал ограничиваться одним лишь сравнением и подробно остановился на особенностях данной позиции.

"Вопреки стереотипу поза эта довольно непростая – требует и физической выносливости, и умения максимально сосредотачиваться, а главное, очень любить то, чем ты в данный момент занимаешься, и искренне наслаждаться этим", – рассказал Валерий Яковлевич.

Далее певец снова переключился на "мои года – мое богатство". Он задался вопросом, как сам справится со своим возрастом, и предположил, что перевернет все с ног на голову.

"И, прославившийся как родоначальник эстрадных шоу в России, нажавший тот самый спусковой крючок, вдруг возьму перечеркну это. Кардинально поменяю. Сделаю абсолютно все совершенно по-другому", – заключил он.

Что именно артист имел в виду, он уточнять не стал. Остается набраться терпения и дождаться того момента, когда "спусковой крючок" будет нажат.