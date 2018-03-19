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Газманов заговорил о клизме

Олег Газманов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Артист изобрел интересный способ борьбы с врагами

В день выборов президента России Олег Газманов находился на гастролях в Красноярске, где и отдал свой голос за будущего главу государства. В одном из своих постов в Instagram певец опубликовал фото с патриотическим стихом в комментарии.

"Пусть врагов от бессилия пучит…

Своим выбором вставим им клизму

Чтобы наша страна стала лучше!" – написал артист.

Судя по комментариям, мнения подписчиков Газманова разделились. Так, часть пользователей обратила внимание на внешний вид певца. Точнее, пуховик, за который звезду обвинили в отсутствии вкуса.

Между тем многие поклонники поддержали вдохновляющую речь Газманова. Поделились своим опытом участия в выборах, поблагодарили музыканта за концерт и пожелали ему творческих успехов. 


Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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