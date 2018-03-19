Газманов заговорил о клизме

Артист изобрел интересный способ борьбы с врагами

В день выборов президента России Олег Газманов находился на гастролях в Красноярске, где и отдал свой голос за будущего главу государства. В одном из своих постов в Instagram певец опубликовал фото с патриотическим стихом в комментарии.

"Пусть врагов от бессилия пучит…

Своим выбором вставим им клизму

Чтобы наша страна стала лучше!" – написал артист.

Судя по комментариям, мнения подписчиков Газманова разделились. Так, часть пользователей обратила внимание на внешний вид певца. Точнее, пуховик, за который звезду обвинили в отсутствии вкуса.



Между тем многие поклонники поддержали вдохновляющую речь Газманова. Поделились своим опытом участия в выборах, поблагодарили музыканта за концерт и пожелали ему творческих успехов.





