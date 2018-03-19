Газманов заговорил о клизме

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В день выборов президента России Олег Газманов находился на гастролях в Красноярске, где и отдал свой голос за будущего главу государства. В одном из своих постов в Instagram певец опубликовал фото с патриотическим стихом в комментарии.
"Пусть врагов от бессилия пучит…
Своим выбором вставим им клизму
Чтобы наша страна стала лучше!" – написал артист.
Судя по комментариям, мнения подписчиков Газманова разделились. Так, часть пользователей обратила внимание на внешний вид певца. Точнее, пуховик, за который звезду обвинили в отсутствии вкуса.
Между тем многие поклонники поддержали вдохновляющую речь Газманова. Поделились
своим опытом участия в выборах, поблагодарили музыканта за концерт и пожелали ему творческих успехов.
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