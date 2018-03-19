Панина покарали за прилюдную обнаженку

После новой выходки актера заблокировали в соцсети

Алексей Панин снова нахулиганил. В этот раз актер опубликовал пикантное селфи в Instagram. На фото мужчина заснял себя с любовницей абсолютно голыми в душе.

Эротический снимок за короткий промежуток времени набрал около двух тысяч лайков и множество негативных комментариев пользователей социальной сети.

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"Ну хотя бы не с собакой", "Ну раз в кино не снимают хоть сам себя снимет", "Снова голый. Ну сколько можно??", – подняли дискуссию фолловеры.

Подписчики поспешили напомнить "безбашенной" звезде о том, что он отец несовершеннолетней дочери и переходит уже все границы. Некоторые выразили сомнение в адекватности и уровне умственных способностей артиста.

К удивлению, нашлись и те, кто поддержал Панина, высказав, что на фото запечатлены счастливые люди, которым "глубоко без разницы на всех".

На данный момент скандальный пост удален, а страница актера заблокирована.

Отметим, что артист периодически пытается напомнить о себе всеми всевозможными способами. Недавно он опубликовал видео со своего похода в магазин за алкоголем вместе с дочерью, которое также получило много негативных откликов.