Актера Добронравова сразил приступ

В театре рассказали о состоянии госпитализированного артиста

Находящийся в больнице актер Федор Добронравов пережил спазм сосудов. В данный момент его здоровье не вызывает опасений у врачей.

Окружение актера не рассказывает о том, что с ним произошло и почему его увезли в больницу. Ситуацию прояснил Александр Ширвиндт – художественный руководитель Театра сатиры, в котором служит Федор Добронравов.

Он сообщил, что на гастролях у звезды "Сватов" произошел спазм. "Это было что-то сосудистое. Сейчас он два дня будет проверятся в больнице и снова выйдет на сцену, – рассказал Ширвиндт сайту "Комсомольская правда".

Ширвиндт утверждает, что артист же сегодня уедет из Сергеева Посада, где случился инцидент, и ляжет на пару дней для медицинского обследования в московскую клинику.

Спектакль с участием Добронравова "Где мы?!" 21 марта был отменен, однако уже 27 марта актер выступит на сцене.

Федор Добронравов запомнился широкому зрителю по картинам "Сваты", "День радио", "Шесть кадров". Коме того, он известен своими театральными работами.