Высказывания Киркорова о Крыме взбесили литовцев
Литовский депутат от консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас потребовал внести певца Филиппа Киркорова в черный список.
Его оскорбили публичные заявления Киркорова о воссоединении Крыма с Россией. По мнению депутата, это неприемлемо.
По теме
- Певец, композитор Филипп Бедросович Киркоров
"Сегодня мы можем видеть последствия – легким движением руки Киркоров был использован в пропагандистских целях Кремля", – написал Касчюнас на своей странице в Facebook.
При этом Киркоров во время выборов президента России находился с гастролями в Литве, где проголосовал на избирательном участке в посольстве.
Лауринас Касчюнас придерживается русофобских взглядов. Он неоднократно предлагал разрешить снос памятников советским солдатам, а также признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией". Депутат даже хотел, чтобы в университетах студентам читали курс лекций о "российской агрессии", однако его планы пока не осуществились.
Америку ждет яростная месть природы
Соединенным Штатам в ближайшие годы грозит массовая гибель из-за надвигающихся катаклизмов
Британцы повлияли на выборы по всему миру
Журналисты разоблачили компанию, связанную с президентом США Дональдом Трампом
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина