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Высказывания Киркорова о Крыме взбесили литовцев

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певцу хотят запретить въезд в страну

Литовский депутат от консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас потребовал внести певца Филиппа Киркорова в черный список.

Его оскорбили публичные заявления Киркорова о воссоединении Крыма с Россией. По мнению депутата, это неприемлемо.

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"Сегодня мы можем видеть последствия – легким движением руки Киркоров был использован в пропагандистских целях Кремля", – написал Касчюнас на своей странице в Facebook.

При этом Киркоров во время выборов президента России находился с гастролями в Литве, где проголосовал на избирательном участке в посольстве.

Лауринас Касчюнас придерживается русофобских взглядов. Он неоднократно предлагал разрешить снос памятников советским солдатам, а также признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией". Депутат даже хотел, чтобы в университетах студентам читали курс лекций о "российской агрессии", однако его планы пока не осуществились.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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