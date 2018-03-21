Басков чудом избежал смерти

Случившееся заставило "натурального блондина" полностью пересмотреть свою жизнь

Оказывается, Николай Басков начал внимательнее относиться к своей жизни. Так, он седьмой дорогой обходит экстремальные виды спорта. А все потому, что однажды чуть не отправился из-за них на тот свет.

Несчастье едва не случилось во время дайвинга. Николай уже опустился на приличную глубину, когда у его акваланга вдруг заел клапан.

"Слава богу, я успел задержать дыхание и вынырнуть", – цитирует певца сайт "Комсомольская правда".

С тех пор Басков полностью исключил из своего "спортивного рациона" горные лыжи, санки и даже коньки.

По его собственному признанию, ему хватает экстрима и на сцене. Тем более что и там опасности в буквальном смысле подстерегают его на каждом шагу. Например, однажды он чуть не покалечился прямо во время выступления.

"Не заметил, что в сцене сделали углубление, и упал с двухметровой высоты. Я тогда только ногу повредил, хромал потом", – рассказал артист.

Также золотой голос России признался о произошедших с ним год назад переменах. По его словам, на него сильно повлияла встреча с 72-летним батюшкой-отшельником, который есть только овощи и спит… в гробу.

"Тем самым он показывает, что не боится смерти, и что мы ни с чем приходим в этот мир и ни с чем уходим", – пояснил музыкант.

При этом он добавил, что данная позиция не отменяет права радоваться жизни и зарабатывать деньги.